Candidatos fazem 1ª fase do Exame da Ordem neste domingo

SÃO PAULO - A primeira fase do Exame da Ordem dos Advogados (OAB) ocorrerá neste domingo, 13, das 14 horas às 19 horas (horário de Brasília), em todo o País. Ao todo, 106.825 pessoas se inscreveram para o exame unificado, que nesta primeira fase tem 100 questões objetivas de disciplinas obrigatórias e integrantes do currículo mínimo do curso de Direito. Com 25.502 inscritos, São Paulo é o Estado com mais candidatos. Pela segunda vez, o exame será aplicado pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Antes, o exame era aplicado pela Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (Cespe/UnB), órgão que integra a Fundação Universidade de Brasília, mas após a fraude ocorrida na segunda fase do exame 2010/1, que provocou o cancelamento da prova, a OAB contratou a FGV para elaborar e aplicar as avaliações.

A aprovação no exame é requisito para obter a carteira da OAB e poder exercer a profissão de advogado. A segunda fase do exame, marcada para o dia 27 de março, é uma prova prático-profissional em que o candidato tem de fazer a redação de uma peça profissional e a aplicação de cinco questões, sob a forma de situações-problema relacionadas à área escolhida pelo candidato. As duas fases têm caráter eliminatório, e para ser aprovado na primeira fase o candidato precisa acertar 50% das questões objetivas.

Logo após a prova, professores da rede de ensino LFG vão corrigir a prova ao vivo, com transmissão pelo site da TV LFG. Já o Complexo Educacional Damásio de Jesus vai divulgar um gabarito extra-oficial - os interessados em recebê-lo devem se preencher um formulário no site.

Os gabaritos preliminares oficiais da prova objetiva serão divulgados às 17h do dia 15 de fevereiro, e o resultado preliminar da prova objetiva será divulgado a partir das 17h do dia 24 de fevereiro. Na página da FGV Projetos é possível acessar o edital, locais de prova e outras informações referentes ao exame.