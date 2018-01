Candidatos encerram etapa final da Fuvest nesta terça-feira

Atualizado às 14h35 SÃO PAULO - Candidatos da etapa final da Fuvest, exame que dá acesso à Universidade de São Paulo (USP), fazem nesta terça-feira, 6, o último dia de provas. O teste reúne 12 questões abertas de duas ou três disciplinas, a depender da carreira escolhida pelo aluno.

Candidatos em cursos concorridos, os amigos Lucas Ganem e Mariana Delfino esperam um exame difícil. "As questões devem ser mais trabalhosas hoje", comenta Lucas, de 18 anos, que pretende cursar Medicina e faz a Fuvest pela segunda vez. As provas específicas para a área são de Física, Química e Biologia.

"No ano passado, fui bem mal neste mesmo dia. Faltou conteúdo de Física", disse Mariana, de 18 anos, que tenta ingressar na Escola Politécnica. Os testes desta terça-feira, na opinião da jovem, devem ter cálculos mais complexos, diferente do que ocorreu no segundo dia de prova. Ganem e Mariana fazem a prova no prédio da Engenharia Civil, na Cidade Universitária, no Butantã, zona oeste da capital.

Para aliviar a ansiedade, Mariana conta com a companhia do pai, o administrador de empresas Marcos Delfino, de 46 anos. "Sempre acompanhei minha filha em todos os vestibulares. É importante estar perto", afirma. No ano passado, Mariana foi aprovada em outras universidades, públicas e particulares, mas o objetivo é só um. "Ela quer entrar na Poli."

Estreante. Recém formado no ensino médio, Yago Gamboa se assustou com o nível da Fuvest, que faz pela primeira vez. "Ontem (segunda-feira, 5), deixei três questões em branco", admite ele, de 19 anos. Candidato ao curso de Educação Física, Yago enfrentará o cardápio mais diverso de disciplinas específicas: História (Humanas), Física (Exatas) e Biologia (Biológicas). "Como são mais matérias, espero que o nível de dificuldade das perguntas esteja menor", diz.