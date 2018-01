Candidatos do Prouni devem confirmar inscrição até hoje Os candidatos a uma bolsa de estudos do Programa Universidade para Todos (Prouni) selecionados na primeira etapa devem comprovar as informações na instituição de ensino até hoje. Os pré-selecionados devem comparecer às universidades com os documentos que comprovem as informações dadas na inscrição. De acordo com o site do Prouni, cada instituição de ensino tem o poder de realizar, ou não, um processo seletivo próprio.