Candidatos do Enem são desclassificados por acessar redes sociais

Estadão.edu, com Agência Brasil

Oito candidatos do Enem foram retirados de sala e desclassificados após serem flagrados por fiscais utilizando o celular. Segundo o Inep, os estudantes estavam acessando o Twitter via telefone. Alguns chegaram a tirar foto do caderno de questões.

Foram excluídos do Enem candidatos em Arari (MA), Foz do Iguaçu (PR), Guaíba (RS), Itararé (SP), Rio de Janeiro (RJ), Sananduva (RS), Santarém (PA) e Santo André (SP).

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pelo edital do exame, o uso de qualquer aparelho eletrônico é proibido e os equipamentos devem ser desligados e entregues aos aplicadores antes do início da prova.

No ano passado, estudantes postaram no Twitter, durante a prova, que conseguiram colar de outros candidatos. O MEC também usou a rede social para criticar "alunos que 'dançaram'" no Enem. Depois, o ministério se retratou.

O Inep também informou, em nota, que até o momento houve ocorrências "menos graves" em três capitais: Salvador, Rio e São Paulo. Nessas cidades, houve tumulto antes do início da prova, principalmente por conta de candidatos que chegaram atrasados.