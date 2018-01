Candidatos do Enem receberão cartão de confirmação até 30 de novembro

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), deverá enviar até o dia 30 de novembro aos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os cartões de prova com informações sobre o local e horário de aplicação dos testes. A informação foi publicada ontem (3) no Diário Oficial da União. O Enem, que estava marcado para 3 e 4 de outubro, foi adiado após denúncia do jornal O Estado de S. Paulo de que houve vazamento da prova. A nova data foi remarcada para 5 e 6 de dezembro. Os candidatos receberão via correio os cartões de confirmação da inscrição. Neste anos são 4,2 milhões de inscritos. De acordo com o Inep, o candidato que não receber o cartão dentro do prazo fixado pelo MEC poderá entrar em contato com o Programa Fala Brasil (0800-616161) ou acessar a página do Inep na internet (www.inep.gov.br) para ter acesso às informações que constam no documento. Aqueles que não receberem o cartão de confirmação de inscrição deverão apresentar no dia da prova o comprovante de inscrição, juntamente com um dos documentos de identificação pessoal. Cartão de confirmação A correspondência enviada pelo Inep aos 4,2 milhões de candidatos deverá conter o endereço do local de realização da prova, o número de inscrição, a senha de acesso aos resultados individuais e a folha de leitura óptica para as respostas do questionário socioeconômico. Aqueles que solicitaram atendimento especial e não receberem esta confirmação no cartão enviado pelo Inep deverão entrar em contato com o instituto até o dia 30 de novembro para que providências sejam tomadas. O local de prova, no entanto, não poderá mais ser modificado.