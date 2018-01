Candidatos do Enem podem consultar cartões de inscrição a partir desta quinta

Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem consultar seus cartões de confirmação de inscrição a partir das 15h desta quinta-feira, 3, no próprio site da prova. No documento, deve haver nome, número de inscrição, data, hora e local do exame e a opção de idioma estrangeiro. Também deve constar a necessidade de atendimento especial, como no caso de deficientes físicos e grávidas.

De acordo com o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, os alunos devem receber pelos Correios uma via do cartão de informação até 18 de outubro. Mercadante não acredita que a greve dos funcionários de serviço postal atrapalhe o recebimento dos cartões. Candidatos também podem retirar o cartão pela internet.

Em caso de dúvidas ou erros, o candidato deve entrar em contato com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, órgão do MEC responsável pelo exame, no telefone 0800-616161.

As provas de ciências humanas e ciências da natureza serão aplicadas em 26 de outubro, sábado, entre 13h e 17h30. Já os exames de linguagens, matemática e a redação serão em 27 de outubro, domingo, entre 13h e 18h30.