Candidatos do Enem já podem consultar espelho da redação

Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2013 já podem acessar o espelho da correção das redações. A consulta tem fins pedagógicos e não serve para revisão de nota. Para ver o resultado, o participante deve entrar na página do Inep e inserir a senha e o número do CPF.

O acesso ao espelho das redações seria liberado em 20 de março, mas o Inep teve que adiar a consulta por dificuldades técnicas. O total de textos corrigidos era de aproximadamente 5,05 milhões de textos e apenas 481 tiveram nota mil. Foram 106.742 redações zeradas - 32.991 em branco e outras 73.751 anuladas.

Na edição do ano passado, o Enem enrijeceu os critérios de correção dos textos. Erros gramaticais ou desvios dos padrões de escrita foram aceitos como exceção e quanto não se repetiam na prova. Somente 0,028% do total de testes fugiram do tema proposto em 2013, que era discutir os efeitos da implantação da Lei Seca.

As redações foram corrigidas por 7.121 avaliadores, mais da metade com pós-graduação. Todos passaram por capacitação de 136 horas para desempenhar as tarefas.

Se a diferença dada pelos dois corretores fosse superior a 100 pontos, um terceiro avaliador era convocado. Praticamente metade dos textos - 2.496.754 - passaram por uma terceira avaliações. Se persistisse a dúvida, uma banca de especialistas era designada para avaliar a prova, o que aconteceu em 306.821 textos, o que corresponde a 6% do total.