Candidatos do Enem farão provas de Linguagens, matemática e redação neste domingo

A segunda etapa do Enem ocorre neste domingo, 4, com a aplicação das provas de Linguagens e Códigos (45 questões de múltipla escolha), matemática (45 questões) e redação. O exame começa às 13h, horário de Brasília. Recomenda-se aos candidatos que cheguem aos locais de prova ao meio-dia. Hoje o estudante pode permanecer nas salas por até 5h30.

Para aqueles que farão as provas no Distrito Federal ou no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins, os portões serão abertos ao meio-dia e fechados às 13h.

No Nordeste e nos Estados do Amapá e Pará, os portões serão abertos às 11h e fechados às 12h do horário local. No Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, Estados que agora estão duas horas atrás em relação a Brasília, os portões ficarão abertos das 10h às 11h.

A Bahia, que em 2011 foi incluída no horário de verão, este ano não integra mais o grupo de estados que adiantaram o relógio em uma hora.

O Enem será utilizado como critério de acesso para cerca de 90% das vagas das universidades federais, conforme anunciou na sexta-feira, 2, o ministro da Educação, Aloizio Mercadante. Participar do exame também é pré-requisito para ingresso no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e para solicitar bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni).

Para fazer as provas e a redação e preencher o cartão de respostas, o candidato terá de usar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. Outra cor de tinta impossibilitará a leitura óptica do cartão de respostas.

Todo o material que o candidato levar para a sala de provas, como lápis, lapiseira e borracha, deve ser colocado na embalagem porta-objetos a ser distribuída a todos os participantes na entrada da sala e depositado na parte inferior da carteira. Depois da prova, o estudante deve levar para casa a embalagem com os objetos.

Documentos

Para fazer as provas do Enem, não é obrigatória a apresentação do cartão de inscrição, mas o candidato precisa obrigatoriamente levar documento de identificação original, com foto.

Em caso de perda do documento de identificação, o candidato deve apresentar boletim de ocorrência com data de no máximo 90 dias antes da prova.

Eliminação

O candidato também deve ficar atento aos motivos que podem eliminá-lo do Enem, como: fazer qualquer espécie de consulta ou comunicação com outro participante; usar lápis, lapiseira, borracha, livros, manuais, impressos, anotações, óculos escuros e quaisquer dispositivos eletrônicos; deixar a sala de provas antes de decorridas duas horas do início do exame.

Caderno de questões

Somente os participantes que saírem da sala nos 30 minutos que antecederem o término das provas podem levar para casa seus cadernos de questões. Os três últimos presentes na sala só serão liberados juntos.