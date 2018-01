Candidatos do Enem 2014 já podem consultar redação corrigida

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2014 já podem acessar o espelho da correção da redação. Para isto, basta entrar na página do Enem e inserir a senha e o número do CPF.

O acesso ao espelho de correção é exclusivamente para vista pedagógica da redação, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). "Os participantes podem saber qual foi o resultado em cada uma das cinco competências avaliadas e comparar seu desempenho com o dos demais", ressalta o instituto, que organiza o Enem.

Ao todo, foram corrigidos 6.193.565 textos. Desses, 250 tiveram nota mil. Foram entregues 280.903 provas em branco. Outros 248.471 textos foram anulados e, destes, a maioria (217.339) apresentou fuga ao tema.

O tema da prova foi "Publicidade infantil em questão no Brasil".

As redações foram avaliadas por dois corretores, que atribuíram uma nota de zero a 200 pontos para cada competência. Uma terceira correção foi feita em caso de discrepância maior do que 100 pontos na soma total das competências ou maior do que 80 pontos em uma ou mais competências. Persistindo a discrepância, o texto foi encaminhado para uma banca especial, formada por três membros, que atribuiu a nota final.

No Enem 2014, foram encaminhadas 2.695.949 redações para um terceiro corretor. A banca de especialistas avaliou 283.746 textos.

Com informações da Assessoria de Imprensa do Inep