Candidatos do Enem 2013 já podem requerer diploma de ensino médio

Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013 já podem requerer a certificação de conclusão de ensino médio. Os documentos são expedidos por 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia e seus câmpus em todo o País e pelas secretarias estaduais de educação.

Para conseguir o diploma, o candidato deve ter atingido o mínimo de 450 pontos em cada área do conhecimento avaliada no Enem e mínimo de 500 pontos na prova de redação. Outro requisito é ter completado 18 anos até 26 de outubro de 2013, data da primeira prova.

O candidato ao diploma de ensino médio deve procurar a instituição em que pediu o certificado e apresentar o boletim de notas do exame. A expedição do documento é gratuita e não é necessário levar o registro de conclusão do ensino fundamental. Cada instituição tem um prazo para a solicitação do diploma, que deve ser consultado pelos candidatos.

Cerca de 784,8 mil pessoas se cadastraram no Enem com interesse no diploma de ensino médio. O número é o maior desde que o exame passou a valer para certificação, em 2009. Do total, 246,2 mil são da região Sudeste; 207,5 mil, do Nordeste; 160,9 mil, do Sul; 90,5 mil, do Centro-Oeste e 79,6 mil, do Norte.