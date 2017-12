Candidatos do Enem 2012 devem ficar atentos ao horário da prova

Estadão.edu, com informações do Ministério da Educação,

Os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2012 devem ficar atentos aos horários das provas em seus Estados. Com o início do horário de verão no último domingo, 21, os relógios foram adiantados em uma hora em 11 Estados. O Enem será realizado neste fim de semana, no sábado, 3, e no domingo, 4.

Recomenda-se aos inscritos que cheguem aos locais de prova com uma hora de antecedência. Para aqueles que farão as provas no Distrito Federal ou no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins, os portões serão abertos ao meio-dia e fechados às 13 horas.

No Nordeste e nos Estados do Amapá e Pará, os portões serão abertos às 11 horas e fechados às 12 do horário local. No Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, Estados que agora estão duas horas atrás em relação a Brasília, os portões ficarão abertos das 10 às 11 horas.

A Bahia, que em 2011 foi incluída no horário de verão, este ano não integra mais o grupo de estados que adiantaram o relógio em uma hora. A decisão foi publicada em decreto no Diário Oficial da União de 16 de outubro.

É fundamental que os participantes do exame verifiquem com antecedência, na página do exame na internet, o local designado para a prova. Outra providência importante é conhecer previamente o trajeto até o local do exame. Nos dias de provas, os candidatos devem chegar a esse local até as 12 horas (de Brasília).