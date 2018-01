Candidatos do Ciência sem Fronteiras que iriam a Portugal poderão fazer intercâmbio em outros países

Candidatos a bolsas do programa Ciência sem Fronteiras em Portugal poderão transferir as inscrições para os Estados Unidos, o Reino Unido, a Austrália, o Canadá, a França, a Alemanha, a Itália ou para a Irlanda. Ao todo serão contemplados com a medida 9.691 candidatos que tiveram pontuação acima de 600 no Enem, qualificação condizente com os critérios do programa. Não será exigido o nível de proficiência pedido nos editais específicos para os programas.

De acordo com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), "não é viável alocar esse elevado número de estudantes nas instituições portuguesas" e informa que as vagas que esses alunos vão ocupar serão negociadas com os parceiros estrangeiros. "Cabe ressaltar que essas novas concessões serão adicionais e ocorrerão sem prejuízo das seleções em andamento das chamadas específicas para esses países."

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante seis meses, os estudantes terão aulas do idioma do país de destino, em tempo integral, para que, "aqueles que ainda não tenham o nível de proficiência linguística necessário, (tenham) a possibilidade de imersão de forma eficiente e rápida no aprendizado do idioma estrangeiro antes do início do curso". No caso de países de língua inglesa, será colocada à disposição, prioritariamente, senha pessoal de acesso ao curso de inglês online disponível no Portal de Periódicos da Capes (www.periodicos.capes.gov.br)

Segundo a Capes, ainda não está definido o número exato de vagas que serão abertas para Portugal. "A definição depende de um conjunto de variáveis tais como: as áreas e cursos dos candidatos, as instituições estrangeiras de qualidade aptas a receber os estudantes, os calendários acadêmicos, a negociação com os parceiros estrangeiros, a oferta de alojamento e acomodações, bem como o número total de candidatos aprovados", segundo informou a nota divulgada pela autarquia.

Conforme dados divulgados no fim de 2012, Portugal é o principal destino dos estudantes brasileiros de graduação bolsistas do Ciência sem Fronteiras. Do total de 12.193 alunos incluídos no programa, praticamente 20% optou por cursar parte do ensino superior em uma instituição lusitana. Entre os motivos para a escolha de Portugal está a inexistência de barreira linguística, uma vez que o país não exige exame de proficiência dos brasileiros.

O Ciência sem Fronteiras foi lançado em 2011 para estimular o intercâmbio de alunos que cursam graduação, pós-graduação ou cursos técnicos. Até o final do mês passado, cerca de 18 mil bolsas foram oferecidas, segundo o Ministério da Educação (MEC).

A meta do governo é oferecer 101 mil bolsas de estudo até 2015. Até janeiro deste ano, foram oferecidas 22.646, o equivalente a 22,4% da meta. No total, 75 mil serão oferecidas pelo governo federal - as demais terão apoio da iniciativa privada. A previsão é de que entidades do setor financeiro contribuirão com 6,5 mil bolsas, por exemplo.

O investimento no programa chegará a US$ 180,8 milhões, dos quais US$ 18 milhões foram aportados em 2012.