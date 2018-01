Candidatos dizem não conseguir consultar resultado do Prouni

SÃO PAULO - Os candidatos que se inscreveram para o Programa Universidade para Todos (Prouni) afirmam não conseguir acessar o resultado da primeira chamada do programa nesta segunda-feira, 6. A divulgação foi feita pela manhã pelo Ministério da Educação (MEC), no entanto, a página oficial do Prouni encaminhava os alunos para explicações sobre o funcionamento do programa e não para o resultado.

Durante a tarde, na página do Prouni o botão que indicava "resultados disponíveis" foi alterado por "aguarde o resultado da primeira chamada".

Em entrevista coletiva, o ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que o resultado será divulgado no início da noite desta segunda-feira.

Nas redes sociais, muitos estudantes reclamam por não conseguir acessar os resultados.

Esse não é o primeiro problema enfrentado pelos estudantes. Em 18 de janeiro, quando as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram divulgadas, os candidatos que fizeram a segunda aplicação da prova tiveram dificuldade de acessá-la por falhas no sistema.

Durante as inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), os candidatos também tiveram problemas para acessar o sistema. O MEC prorrogou o prazo por mais dois dias para evitar prejuízos. Alguns estudantes também denunciaram que foram hackeados durante a inscrição.

Programa. O Prouni distribui bolsas de estudo totais e parciais na rede particular de ensino. Os alunos são selecionados de acordo com o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e também é considerada a situação socioeconômica da família do candidato.

Podem concorrer às bolsas, os estudantes que não tenham diploma de curso superior, que tenham alcançado o mínimo de 450 pontos nas provas objetivas do Enem e obtido nota na prova de redação que não seja zero; tenham cursado o ensino médio em escola pública ou, na condição de bolsista integral, na rede particular.

É necessário ainda comprovar renda familiar de até um salário mínimo e meio para a bolsa integral e de até três salários mínimos para a parcial.