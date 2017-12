Candidatos da Unesp postam fotos de dentro da sala nas redes sociais

A exemplo do que aconteceu no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), pelo menos dois inscritos publicaram fotos nas redes sociais da prova e do gabarito do vestibular da Unesp, que ocorre na tarde deste domingo, dia 17. As regras do processo seletivo preveem desclassificação para quem portar celular na sala, mas a assessoria de imprensa da Vunesp, que realiza o exame, informou que as fotos foram realizadas antes do início da prova.

Em um dos casos de hoje, a usuária @lesalmos91 postou imagem do rascunho do gabarito (que o candidato pode levar para casa) e escreveu: "E o que tem pra hoje?". Na foto é possível ver que a candidata é inscrita em Engenharia Civil. Em outro caso, a usuária @nataleas_ publicou uma foto da prova no Instagram e escreveu "nervosismo dando o ar da graça...", além das hashtags #medicina #vestibular #life #dream e #unesp.

No Enem deste ano, 36 candidatos foram desclassificados por postar imagens da prova.

*Atualizada às 20h37