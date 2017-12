Candidatos da Região Norte serão os primeiros a receber confirmação de inscrição no Enem

Os cartões de confirmação de inscrição no Enem começaram a ser distribuídos nesta quarta-feira, 10. Os estudantes da Região Norte serão os primeiros a receber o documento, pelos Correios. A entrega dos cartões de todos os candidatos deve terminar no dia 25, afirma o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pelo exame.

Quem não receber o documento em casa pode ter acesso à versão virtual, no site do Inep (http://portal.inep.gov.br/). A página deve entrar no ar até segunda-feira, 15. Ontem o Estadão.edu reproduziu notícia da Agência Brasil afirmando que o site já estaria disponível nesta quarta. A informação foi corrigida depois pela Assessoria de Imprensa do Ministério da Educação.

Segundo o Inep, já foram definidas as 140 mil salas nas quais serão aplicadas as provas deste ano, em 1.612 municípios. O presidente do órgão, Luiz Cláudio Costa, garante que os endereços e os locais de prova foram rigorosamente verificados. “Aumentamos o número de itens de verificação para assegurar que todos os estudantes inscritos realizem a prova no local mais próximo possível de sua residência”, afirmou, segundo notícia publicada no site do MEC.

De acordo com o ministério, a operação logística do Enem deste ano envolve a distribuição de 45 mil malotes, com 11,5 milhões de cadernos de provas, que percorrem 9.728 rotas. A pasta diz que os prazos estão sendo seguidos rigorosamente.

No sábado, 3 de novembro, os candidatos fazem as provas de Ciências Humanas e de Ciências da Natureza. No domingo, 4, é a vez das provas de Linguagens e Códigos e de matemática, além da redação. Os exames começam às 13h, horário de Brasília.