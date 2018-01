Candidatos da Fuvest começam a deixar locais de prova em São Paulo

SÃO PAULO - Depois das 16 horas deste domingo, 30, os candidatos da Fuvest, exame que dá acesso à Universidade de São Paulo (USP), começaram a deixar os locais de prova. Os estudantes iniciaram o teste às 13 horas e o prazo limite para responderem às 90 questões de múltipla escolha da primeira fase será às 18 horas.

O primeiro a sair da Uninove Barra Funda, zona oeste da capital, era um treineiro. Joaquim Mendes, de 16 anos, ficou surpreso com a dificuldade do exame, mas garantiu ter acertado pelo menos 40 perguntas. "Para quem fez cursinho, deve ter sido fácil", comentou. Ele ainda não decidiu que curso tentará no próximo ano, mas garantiu que fará o pré-vestibular.

Já Beatriz Lobato, de 18 anos, fez a Fuvest pela segunda vez e disse que a prova foi mais fácil que a edição anterior. "No ano passado, não passaei para a segunda fase. Acho que agora vai", prevê. Segundo ela, Matemática foi o maior desafio da avaliação. Para reforçoar os estudos, a jovem, que tentará o curso de Farmácia, fez um semestre de cursinho neste ano.