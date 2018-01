Candidatos da 3.ª lista da Fuvest devem fazer matrícula nesta sexta-feira

Os 1.113 estudantes que foram convocados na terceira chamada do vestibular da Fuvest devem efetuar matrícula nesta sexta-feira, 11, na Seção de Alunos da escola, faculdade ou instituto responsável pelo curso para o qual foi aprovado.

Os vestibulandos também podem fazer a matrícula por procuração. O pagamento da taxa deverá ser efetuado no ato da matrícula, de acordo com o valor do curso, segundo a Fuvest.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foram convocados alunos ingressantes para a Universidade de São Paulo (USP) e a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ainda serão divulgadas mais duas listas de candidatos classificados no vestibular que se cadastraram, nos dias 24 e 25 de fevereiro, para continuar concorrendo às vagas disponíveis.