Candidatos da 1ª chamada da lista de espera do ProUni devem comprovar informações até esta 3.ª-feira

Candidatos pré-selecionados na primeira chamada da lista de espera do Programa Universidade para Todos (ProUni) têm até esta terça-feira, 5, para comprovar as informações nas instituições de ensino. A perda do prazo ou a não comprovação dos dados implicará, automaticamente, a reprovação do candidato.

No site do programa estão detalhados os procedimentos necessários para obter a bolsa de estudo. Além de documentos pessoais, o candidato deve apresentar comprovantes de residência, de rendimento e de conclusão do ensino médio, entre outros.

Aqueles que ainda não foram pré-selecionados terão uma segunda chance na sexta-feira, 8, quando sairá a segunda chamada da lista de espera. Os convocados deverão comparecer aos locais indicados para matrícula entre os dias 8 e 13 de março.

O ProUni concede bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior para cursos de graduação e sequenciais de formação específica. No primeiro semestre deste ano, foram oferecidas 162.329 bolsas. O balanço final do programa registrou 1.032.873 inscritos.

Tem direito à bolsa integral o candidato com renda familiar per capita até um salário mínimo e meio (R$ 1.017). Para as bolsas parciais (50% da mensalidade), a renda familiar deve ser até três salários mínimos (R$ 2.034) por pessoa.