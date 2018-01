Candidatos ao ProUni devem confirmar interesse por vaga até esta 3ª

Os pré-candidatos aprovados em segunda chamada para receber bolsa do Programa Universidade para Todos (ProUni) têm até esta terça-feira, 19, para confirmar o interesse pela vaga conquistada. Para isso, devem ir às instituições de ensino para onde foram selecionados e comprovar as informações prestadas durante as inscrições. A lista dos documentos que devem ser apresentados está disponível no site do ProUni.

O candidato que não leva os documentos que provam que está apto a recebar a bolsa perde o benefício.

A terceira chamada está prevista para 25 de julho. Depois das três convocações, o sistema vai gerar uma lista de espera que poderá ser usada pelas instituições de ensino para preencher vagas que sobraram. Quem quiser participar da lista deve fazer essa opção também no site do programa no período de 6 a 8 de agosto.

Para o segundo semestre, 460 mil estudantes se candidataram para disputar uma das 92 mil bolsas ofertadas. Para participar do ProUni o aluno precisa ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou estabelecimento privado com bolsa. Também é necessário ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2010 e atender aos critérios de renda do programa.

Com informações da Agência Brasil