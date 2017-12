Candidatos a isenção na Fuvest podem conferir o benefício

Vestibulandos que pediram isenção ou redução na taxa de inscrição para o vestibular da USP já podem verificar no site da Fuvest se receberam o benefício. Quase 30 mil pessoas fizeram o cadastro para solicitá-lo. De acordo com a Fuvest, não há uma lista definitiva com o nome dos contemplados, pois ainda há pedidos em análise. Como o prazo para inscrição foi prorrogado do dia 10 até 21 de agosto, as solicitações feitas nesse intervalo ainda não foram verificadas pela Coordenadoria de Assistência Social (Coseas) da USP. Critérios Para ficar isento, o candidato teve que comprovar que fez todo o ensino médio em escola pública. Se a renda individual ou familiar per capita for de até R$ 605, é possível que ele receba isenção total no pagamento da taxa de inscrição, que é de R$ 100. Para redução de 50%, a renda familiar per capita deve ser de até R$ 1.163 e a individual deve ser de, no máximo, R$ 930. As inscrições para o vestibular começam no dia 28 de agosto e terminam em 11 de setembro. Veja também: Fuvest concede desconto inédito de 50% na taxa de inscrição Taxa de inscrição da Fuvest cai com novas normas Fuvest só vai utilizar nota do Enem 2009 Fuvest continua cobrando temas da atualidade Professora comenta livros cobrados por Fuvest e Unicamp