Candidato do Enem não terá acesso ao espelho da redação no dia 8

SÃO PAULO - Candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2015 não terão acesso ao espelho da redação nesta sexta-feira, 8, informou o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do Ministério da Educação responsável pela prova. O espelho traz os comentários feitos pelos avaliadores para cada texto. Na sexta, os estudantes saberão apenas as notas em cada parte do exame.

Em dezembro, Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) havia determinado a divulgação do espelho da redação juntas notas. O Inep, entretanto, tem até 15 de fevereiro para recorrer e ainda não precisa cumprir a decisão. Nos outros anos, o órgão libera o acesso ao texto comentado meses depois de divulgar os resultados.

A decisão da Justiça atende a pedido do Ministério Público Federal (MPF), em ação civil pública de 2014. A Promotoria alega que a publicidade tardia do espelho da redação afronta a Constituição.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em nota, o Inep acrescentou que cumpre, desde 2012, Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o MPF para "garantir o direito de vistas de provas de redação" com fins pedagógicos. Além disso, diz o texto, a Justiça Federal reconheceu a legitimidade do edital do Enem sobre esse ponto.

O instituto também afirma que todas as redações são avaliadas por dois corretores. Se houver diferença acima de 100 pontos entre as notas dadas pelos dois, a redação é submetida ao crivo de um terceiro avaliador. "Caso permaneça a diferença, a redação fica a cargo de uma banca de três especialistas", informa o texto.