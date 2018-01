Candidato deve pagar taxa de inscrição do Enem até esta quarta-feira

Termina nesta quarta-feira, 28, o prazo para que os candidatos do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) deste ano confirmem a inscrição com o pagamento de R$ 35. Estão dispensados de pagar o valor os alunos da rede pública e outros que comprovarem carência socioeconômica.

Segundo o Ministério da Educação, o Enem teve recorde de inscritos: 9,519 milhões, o que representou 21,8% de aumento em relação ao ano passado. Em 2013 aproximadamente 10% das inscrições não foram confirmadas por falta de pagamento da taxa.

A região Sudeste foi a que teve maior número de inscritos, com 3,407 milhões, seguida pelo Nordeste, com 3,062 milhões. Na região Sul, foram recebidas 1,159 milhão de inscrições; na região Norte, 1,033 milhão; e no Centro-Oeste, 857,1 mil. O Estado com maior número de inscritos é São Paulo, com 1,476 milhão; seguido por Minas Gerais, com 1,057 milhão.

Sisu. Os candidatos à educação superior pública que pretendem tentar o acesso por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação podem fazer suas inscrições a partir da próxima segunda-feira, 2, até as 23h59 de 4 de junho (horário de Brasília). Cada estudante pode fazer até duas opções de curso. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

O Sisu toma como base as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A inscrição para a segunda edição de 2014 do Sisu estará restrita ao estudante que tenha participado do Enem de 2013 e que não tenha tirado nota zero na redação.