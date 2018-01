Candidatas de Belo Horizonte fazem Enem como treino

BELO HORIZONTE – Em final de semana de muito calor na capital mineira, os candidatos começam a chegar nos locais de prova para fazer o segundo dia de exames neste domingo, 27. Os portões foram abertos pontualmente ao meio-dia, no Instituto de Educação, escola localizada no centro de Belo Horizonte, e também no câmpus da Universidade Federal de Minas Gerais, na região da Pampulha.

Isabela Guerra, treineira, de 16 anos, estudante do primeiro ano do ensino médio, faz o Enem pela primeira vez. A adolescente, que pensa em estudar Direito, espera encontrar questões que não conseguirá resolver, pois ainda não estudou toda a matéria, mas está confiante para a prova de redação.

Já Ana Cláudia Tavares, de 18 anos, disse que já terminou o ensino médio, mas espera que as provas deste ano sirvam mais como treino para o exame do ano que vem. “Achei as provas de ontem [sábado] difíceis, com perguntas complexas, que estimulavam o raciocínio. Cheguei a reler quatro vezes a mesma questão para ter certeza do que estava lendo”, comentou.

Em ambos os locais de prova, o trânsito segue normalmente, com alguma movimentação em função do exame. Nesse sábado, 26, os portões fecharam às 13h, pontualmente.