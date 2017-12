Canal Futura lança série sobre o Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ganhou uma série na TV. “Nota 10 – Série Enem" vai ao ar a partir do dia 30, às 15h, no Canal Futura, para mostrar o impacto da prova para alunos, pais, professores e gestores.

O programa, que será apresentado pelo ex-VJ da MTV Leo Madeira, percorreu quatro Estados brasileiros -Acre, Ceará, Rio e São Paulo - e conversou com quem prepara para o exame, como professores, e estudantes.

A série de cinco episódios foi lançada no dia 18, com um debate com a participação da presidente do Instituto Nacional do Ensino Médio, Malvina Tuttman. O órgão é responsável, no Ministério da Educação (MEC) pelo exame.

Durante o debate, Malvina anunciou a mudança da divulgação do Enem por escolas, para evitar a criação de ranking usados com fins publicitários pelos colégios.