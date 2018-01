Canadá é o país mais barato para graduação no exterior, diz estudo

SÃO PAULO - O Canadá é o país com o menor custo estudantes brasileiros que querem cursas a graduação em outro país, segundo estudo divulgado nesta quarta-feira, 9, pelo banco HSBC. Cursar uma faculdade de quatro anos no Canadá custa, em média, U$ 109.314, o valor é 34% menor do que o custo médio de uma graduação nos Estados Unidos, de U$ 165.231.

O valor calculado na pesquisa inclui os custos com os estudos e o custo de vida no país (moradia, alimentação e transporte). Depois dos Estados Unidos, os países com custo médio de graduação mais caros são os Emirados Árabes (U$ 148.788), Hong Kong (U$ 139.756) e Austrália (U$ 133.272).

O estudo apontou ainda que o Canadá é o país com o maior índice de empregabilidade. O dado foi calculado com base nas universidades que oferecem melhores perspectivas de emprego considerando onde estudaram os CEOs (diretores executivos) das 2 mil maiores empresas públicas do mundo. Os Estados Unidos são o segundo colocado neste índice, seguido por Singapura e Reino Unido.

O estudo faz parte da pesquisa "O valor da Educação" realizada pelo HSBC entre os meses de março e abril deste ano. No total, foram entrevistados 5.550 pais em 16 países.

A pesquisa mostrou ainda que 76% dos entrevistados consideram enviar seus filhos para estudar no exterior. No Brasil, os pais disseram que estão dispostos a pagar 28% a mais do que gastariam no Brasil para pagar os estudos dos filhos fora do país. A média global foi de 36%.