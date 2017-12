Campanha pede tuitaço para forçar deputados a aprovarem 10% do PIB para a educação

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que coordena o movimento “PNE pra VALER!”, está convocando internautas para fazer um tuitaço nesta quarta-feira, do meio-dia às 20 horas, a favor da destinação de 10% do Produto Interno Bruto para o ensino público no novo Plano Nacional de Educação.

O objetivo do tuitaço é pressionar os deputados federais a mudarem a meta 20 do novo PNE, que trata dos investimentos a serem feitos pelas diversas esferas de governo em educação. O texto do relator do novo PNE, Angelo Vanhoni (PT-PR), prevê a destinação de 8% do PIB para a educação até o fim da década. O relatório pode ser votado esta semana na Comissão Especial da Câmara.

Veja sugestões de tweets feitas pelo “PNE pra VALER!”:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Deputados @angelovanhoni, @antonioroberto, @arturbruno #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER! #10porCentoDoPIBjá!

Deputados @canzianialex, @chico_lopes, @dep_ivanvalente #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER! #10porCentoDoPIBjá!

Deputados @dephugoleal, @deplelocoimbra, @depmarcosmontes @depneiltonmulin #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER! #10porCentoDoPIBjá!

Deputados @depronaldo, @deputadoariosto, @deputadobiffi, @deputadogilmar #PNEpraVALER! #10porCentoDoPIBjá!

Deputados @deputadojoaquim, @df_paulofreire @dpmarciomarinho @drubiali #PNEpraVALER! #10porCentoDoPIBjá!

Deputados @drrosinha, @eduardobarbosa, @eliseupadilha, @emiliano_jose #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER!

Deputados @esperidiaoamin_, @izalcilucas, @marchezan, @luiznoe #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER!

Deputadas @fatima_bezerra, @maragabrilli, @profdorinha e @teresasurita #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER!

Deputados @jorginhomello, @onyxlorenzoni, @osmar_serraglio, @paulorubem #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER!

Deputados @profnewtonlima, @raimundo_matos, @raulhenry, @renanfilho_,

#Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER!

Deputado @setimo1577, @severinoninho, @stepanrio, @waldirmaranhao, #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER!

Caro deputado @alessandromolon PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER!

Cara deputada @alice_portugal, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER!

Caro deputado @andremourapsc, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER!

Caro deputado @angelovanhoni, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER!

Caro deputado @antonioroberto, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER!

Caro deputado @arturbruno, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER!

Caro deputado @canzianialex, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER!

Caro deputado @chico_lopes, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER!

Caro deputado @dep_ivanvalente, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER!

Caro deputado @dephugoleal, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER!

Caro deputado @deplelocoimbra, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER!

Caro deputado @depmarcosmontes, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER!

Caro deputado @depneiltonmulim, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Caro deputado @depronaldo, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Caro deputado @deputadoariosto, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Caro deputado @deputadobiffi, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Caro deputado @deputadogilmar, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Caro deputado @deputadojoaquim, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Caro deputado @df_paulofreire, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Caro deputado @dpmarciomarinho, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Caro deputado @drrosinha, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Caro deputado @drubiali, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Caro deputado @eduardobarbosa_, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Caro deputado @eliseupadilha, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Caro deputado @emiliano_jose, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Caro deputado @esperidiaoamin_, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Cara deputada @fatima_bezerra, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Caro deputado @izalcilucas, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Caro deputado @jorginhomello, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Caro deputado @luiznoe, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Cara deputada @maragabrilli, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Caro deputado @marchezan_, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Caro deputado @onyxlorenzoni, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Caro deputado @osmar_serraglio, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Caro deputado @paulorubem, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Cara deputada @profdorinha, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Caro deputado @profnewtonlima, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Caro deputado @raimundo_matos, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Caro deputado @raulhenry, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Caro deputado @renanfilho_, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Caro deputado @setimo1577, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Caro deputado @severinoninho, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Caro deputado @stepanrio, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Cara deputada @teresasurita, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER

Caro Deputado @waldirmaranhao, PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #10porCentoDoPIBjá! #Educaçãotemqueser10 #PNEpraVALER