Camila Vallejo é escolhida a figura do ano no Chile

SANTIAGO - A líder estudantil chilena Camila Vallejo, que presidiu até a semana passada a Federação dos Estudantes da Universidade do Chile (Fech) e foi uma das líderes dos protestos dos estudantes deste ano, foi considerada a principal figura de 2011 em seu país.

Na pesquisa divulgada nesta terça, 13, pela imprensa chilena, Vallejo aparece como a figura mais relevante de 2011 no país para 35,5% dos entrevistados, seguida de longe pelo presidente do Chile, Sebastián Piñera, com 20,4% das preferências.

As reivindicações do movimento estudantil, como a desmunicipalização da educação, o fim do lucro no setor da educação e a gratuidade no ensino, também são amplamente apoiadas pela população.

Para 46,6% dos entrevistados, o tema do ano foi a educação, enquanto 25,3% citaram a criminalidade e 20,8%, os movimentos sociais.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Também são citados na pesquisa como figuras do ano o poeta Nicanor Parra, recém vencedor do Prêmio Cervantes de Literatura, com 14,8% das menções, e Alexis Sánchez, jogador do Barcelona, com 14,7%.

O levantamento foi realizado pela consultora Imaginacción, pela rádio Cooperativa e pela Universidade Técnica Federico Santa María com 1.217 entrevistados, uma margem de erro de 2,9% e um nível de confiança de 95%.