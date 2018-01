Câmara fará concurso dia 14 de outubro

A Câmara dos Deputados divulgou a nova data para a realização do concurso para os cargos de analista e técnico: 14 de outubro. Um juiz federal de Roraima havia suspendido a realização das provas, exigindo que as inscrições fossem reabertas e que a prova fosse realizada em todas as capitais do País, e não somente em Brasília. O presidente do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região derrubou a liminar que suspendia o concurso.

No recurso apresentado pela União, foi alegado que a suspensão traria prejuízos financeiros à Câmara, além de ferir a discricionariedade do Poder Legislativo e de impedir o preenchimento de uma grande quantidade de cargos vagos. Inicialmente a prova seria realizada em 30 de setembro, mas devido aos impasses na Justiça houve atraso na realização do concurso.

Clique aqui para ter acesso à integra do edital de retificação.