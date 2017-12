Calourada da USP terá shows

SÃO PAULO - Já está tudo a postos para o show da Calourada Unificada da Universidade de São Paulo. O evento está previsto para começar às 22 horas desta quarta-feira, 29.

Um trio elétrico foi posicionado em frente à Praça do Relógio, entre o Conjunto Residencial da USP (Crusp) e o prédio da Reitoria, na zona oeste de São Paulo. Por volta das 19 horas, uma equipe realizava a passagem de som.

Apesar das inspeções realizadas pela Guarda Universitária nos caminhões hoje cedo, os 16 banheiros químicos estão enfileirados ao longo da Rua do Anfiteatro. Uma faixa posicionada atrás do trio diz: "Quem cala consente. Eu não me calo."