Calendário de feiras universitárias

As feiras de estágio e trainees, lançadas por diversas universidades periodicamente, têm o objetivo de aproximar meio acadêmico e mercado de trabalho. Algumas vão além dos estandes de empresas e contam com serviços como palestras de executivos de grandes organizações e testes vocacionais. A de Direito, da FGV-SP, - voltada apenas para seus alunos - por exemplo, vai de agosto a novembro e tem, entre as atividades, avaliação de inglês e simulação de entrevistas. Se não conseguir uma vaga , pelo menos o candidato não sairá sem aprender alguma coisa. Então, imprima o currículo e confira as oportunidades.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

7ª Feira de Oportunidades da UFSCar

24 de agosto

Das 8h às 20h

Endereço: Saguão da Biblioteca Comunitária - Rodovia Washington Luís, km 235 - SP-310

Campus São Carlos - São Carlos - SP

Não tem inscrição, basta comparecer ao local do evento.

http://www.ufscar.br/

9ª Semana de Recrutamento PUC - SP

24/08, das 10h às 12h30 e das 17h30 às 21h30, no Campus Monte Alegre - Rua Monte Alegre, 984 - Perdizes - São Paulo - SP

25/08, das 9h30 às 12h30 e das 17h30 Às 21hh30 no Campus Monte Alegre - Rua Monte Alegre, 984 - Perdizes - São Paulo - SP

26/08, das 9h30 às 12h30 e das 17h30 Às 21h no Campus Marquês de Paranaguá - Rua Marquês de Paranaguá, 111 - Consolação - São Paulo - SP

Não tem inscrições, basta comparecer ao local do evento.

http://cms.estadao.com.br/mc/compose?to=estagios@pucsp.br

www.pucsp.br/estagios

3ª Feira de Estágios e Trainees da UFPR

26 e 27 de agosto

A partir das 11h

Endereço: Setor de Ciências Sociais Aplicadas-

Av. Prof. Lothário Meissner, 632

Campus Jardim Botânico - Curitiba - PR

Inscrições no site.

http://www.trajetoriaufpr.com.br/

XVIII Semana de Recrutamento Mackenzie

30 e 31de agosto (Feira) das 7h às 22h

1º e 2 de setembro (Ciclo de palestras)

Endereço: Rua da Consolação, 930

Consolação - São Paulo – SP.

Inscrições gratuitas pelo site (ainda em construção)

ou no local do evento

Site: http://www.jrmack.com.br/

Tel: 3231-0206

Feira de Oportunidades e Capacitação Metodista

Dias 9 e 10 de setembro

Das 18h às 22h

Endereço: Ginásio de Esportes -Rua Alfeu Tavares, 149

Rudge Ramos - São Bernardo do Campo - SP

Não tem inscrições, basta comparecer ao local do evento.

Ciclo de Palestras Metodista

Dias 12 e 19 de setembro e 3 de outubro

Das 9h às 12h30

Endereço: Auditório do edifício Delta - Rua Alfeu Tavares, 149

Rudge Ramos - São Bernardo do Campo - SP

Inscrições gratuitas pelo site www.metodista.br/centraldeestagios

Também é necessário levar um quilo de alimento não perecível que será doado

à Associação de Voluntários do Centro Hospitalar de Santo André

Site: www.metodista.br/centraldeestagios

Tel: 11 4366-5617

Espaço Oportunidades Especiais

11 a 26 de setembro 2010

10h às 22h, de segunda a sábado, e de 15h às 21h aos domingos

Endereço: Shopping Eldorado - Av. Rebouças, 3.970

Pinheiros – São Paulo

Inscrições: Esse evento tem um perfil diferente dos outros, pois é voltado para a inclusão de pessoas com deficiência nas empresas. É montado um estande de 12m² dentro do shopping, com psicólogas e intérpretes de libras, que cadastram os deficientes para futuras oportunidades de estágio e emprego.

http://www.oportunidadesespeciais.com.br/

9ª Semana de Oportunidades FECAP

(Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado)

Primeira fase (Feira) - aberta somente a alunos e ex-alunos

Segunda fase (Ciclo de palestras) - aberta a todo o público

De 13 a 17 de setembro

Das 17h30 às 21h

Endereço: Av. Liberdade, 532

Bairro da Liberdade - São Paulo - SP

Inscrições pelo e-mail http://cms.estadao.com.br/mc/compose?to=cot@fecap.br

Site: http://www.fecap.br/

Tel: (11) 3272-2207

5ª Feira de Estágio e Emprego do CEFET-RJ

21 a 23 de setembro

Das 11h às 18h

Endereço: Unidade Maracanã - Av. Maracanã, nº 229

Maracanã – Rio de Janeiro - RJ

Inscrições: gratuitas e feitas no local do evento.

Feira de Estágio e Emprego FATEC-SP

18 a 22 de outubro 2010

Das 10h às 20h

Endereço: Av. Tiradentes, nº 615 – Blocos A e B

Luz - São Paulo - SP.

Inscrições: gratuitas e feitas no local do evento.

http://www.feirafatecsp.com.br/

Feira de Estágio e Oportunidade UFF

(Universidade Federal Fluminense)

26 a 28 de outubro

Das 11h às 18h

Endereço: Escola de Engenharia da UFF – Rua Passo da Pátria, nº 156

São Domingos - Niterói - RJ

Inscrições: gratuitas e feitas no local do evento.

http://www.feiradauff.com.br/