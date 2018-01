Cai o número de inscritos no vestibular da Unicamp

O número de inscritos no vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) caiu 5,5% neste ano, em comparação com o ano passado. Os dados sobre a seleção foram divulgados nesta segunda-feira, 19, pela Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest).

De acordo com a Comvest, o número total de inscritos para o exame ficou em 73.487. No ano passado, foram 77.768 candidatos. Eles disputam 3.330 vagas em 70 cursos de graduação - a relação de candidatos por vaga, neste ano, é de 22,7.

O número de inscritos que vêm de escolas públicas, segundo a Comvest, aumentou neste ano em dois porcentuais. Neste ano, 30,2% dos candidatos (22.165) são da rede pública. A proporção de candidatos que se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas também subiu de 19,4% no ano passado para 20,3% neste ano.

Prova. Neste ano, a Unicamp traz mudanças na primeira fase do vestibular. No lugar no quatro questões interdisciplinares neste etapa, serão aplicadas 12 - de um total de 90 questões de múltipla escolha.

Além disso, pela primeira vez, os candidatos aos cursos de Música, fizeram a primeira etapa das Provas de Habilidades Específicas de maneira não presencial, por meio do envio de vídeos.

A primeira fase do vestibular da Unicamp será realizada no dia 20 de novembro. A segunda etapa ocorre nos dias 15, 16 e 17 de janeiro de 2017. A divulgação da primeira chamada está prevista para 13 de fevereiro.