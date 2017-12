Cai o número de escolas que vão receber bônus

SÃO PAULO - Caiu o número de escolas que atingiram as metas do Idesp e cujos funcionários receberão bônus no pagamento. Os servidores de 4.030 escolas – que representam 81% do total no Estado de São Paulo – terão direito a pagamento de bônus. No ano passado, 85,1% das unidades escolares tiveram bom desempenho para receber a bonificação.

A Secretaria de Educação ainda não informou quantos servidores receberão o bônus, quanto e quando ele será pago. O Estado precisa realizar o pagamento ainda neste mês. No ano passado, o governo pagou R$ 590 milhões na bonificação, com prêmios superiores a R$ 8 mil.

A partir deste ano, o bônus também leva em conta o índice socioeconômico das escolas, como revelou o Estado nesta quinta-feira, 27.