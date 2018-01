Cai critério de desempate por ordem de inscrição no Sisu

O Ministério da Educação (MEC) aboliu hoje o critério de desempate pela ordem de inscrição no site do Sisu (Sistema de Seleção Unificada). O site que cadastra vestibulandos com a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em universidades federais de todo o Brasil vinha apresentando problemas de lentidão desde sexta-feira. O critério de desempate pelo momento da inscrição era o último usado para selecionar um entre diversos estudantes que tiverem a mesma nota e pleitearem a mesma vaga. Segundo o MEC, a probabilidade de isso ocorrer é vaga; porém, se acontecer, os estudantes empatados ficarão com a vaga. Estudantes vinham pressionando o governo para que esse critério fosse descartado, uma vez que não conseguiam acessar o site do Sisu. O Twitter registrou muitas queixas de estudantes e na sexta o tópico "Sisufail" ficou na lista dos mais citados do site.Alguns chegaram a gastar mais de R$ 50 em lan houses, por não possuir acesso a internet em casa. Leia mais: Cursos mais procurados no Sisu MEC diz que não prorroga inscrições Site não tem ouvidoria para reclamação, diz internauta Envie suas dúvidas sobre o Sisu Na sexta-feira passada, o site do Sisu saiu do ar por volta de 22h30, mais de uma hora antes do previsto. As inscrições, diz o MEC, não serão prorrogadas. Vão até a próxima quarta-feira, 3 de fevereiro. Inscrições devem ser feitas entre 6h e 23h59. Durante a madrugada, o sistema fica inativo para que o MEC possa atualizar as informações sobre as vagas e elaborar o ranking dos alunos por vaga.