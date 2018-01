Cai abstenção no Enem

O Inep informou que a abstenção média no Enem deste ano foi de 26,4%, índice menor que o do ano passado, quando em média 28% dos candidatos não fizeram as provas. A aplicação do exame foi encerrada oficialmente às 18h30 deste domingo, segundo o Inep, "sem ocorrência de incidentes".

A abstenção média deste domingo foi de 27,6%; a do sábado, de 25,2%. Esta edição teve o número recorde de 5.367.092 inscritos.

Hoje, no segundo dia de aplicação de provas, os candidatos responderam a questões sobre Linguagens e Códigos e de matemática. Fizeram também a prova de redação, que teve como tema "Viver em Rede no Século 21: os Limites entre o Público e o Privado".

O Inep disse que, hoje, três candidatos, em Salvador (BA), São José dos Pinhais (PR) e Parauapebas (PA), foram "excluídos" por postar mensagens em redes sociais durante a realização das provas. "A eliminação dos candidatos está amparada no item 8.3 do edital do Enem", afirmou. No sábado, outros oito participantes foram excluídos pelo mesmo motivo.

As provas aplicadas neste fim de semana estarão disponíveis nesta segunda-feira no site do Inep. Os gabaritos devem ser divulgados até quarta-feira, 26, no mesmo endereço eletrônico.