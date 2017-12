Business School São Paulo abre inscrição para MBAs em negócios

Quem quer começar um MBA ainda este semestre deve correr: as inscrições em diversas instituições acabam neste mês.

A Business School São Paulo é uma das escolas que está com matrículas abertas para os profissionais que desejam se aprimorar na área de negócios. Há possibilidade de inscrição em cinco cursos de MBA e um de EMBA (Executive MBA), além de pós-graduações lato senso e masters.

O programa para executivos, dedicado a profissionais com mais de dez anos de experiência no mercado e que já atuam em cargos de gestão e no alto escalão em empresas, é o único ministrado em inglês. As aulas são realizadas no câmpus do Morumbi, em São Paulo, duas vezes por semana, pela manhã, e o investimento médio por todo o período de estudos é de R$ 59 mil. O curso tem um módulo internacional obrigatório na Suffolk University, em Boston, nos Estados Unidos.

Já os Master of Business Administration (MBA) são oferecidos em cinco áreas distintas de especialização em negócios. O primeiro deles, de Gestão Empresarial e Estratégia, é focado em liderança e busca de resultados. Há também o MBA em Finanças, Liderança, Marketing e para profissionais de Tecnologia da Informação.

Em todos eles, as aulas começarão na primeira semana de março, com um calendário de duas aulas por semana nos câmpus da região da Vila Olímpia e da Paulista. O investimento para cada um deles envolve uma taxa inicial e mais 26 parcelas de R$ 1.366,23.

O prazo para as inscrições termina no dia 28 de fevereiro e os interessados serão submetidos a um processo seletivo que inclui testes e entrevistas. Todos os cursos são aprovados pela Acreditação Global da Associação Nacional de MBAs (Anamba).

Para ter informações completas e enviar o formulário de requisição de ingresso na escola de negócios, acesse o site da instituição ou ligue para (11) 5095-5656.