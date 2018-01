Briga entre alunos e professor da Unicamp termina na delegacia

Uma briga entre um professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e alunos da instituição na segunda-feira, 11, terminou na delegacia. A confusão começou quando o docente de Física, Ernesto Kemp, tentou aplicar uma avaliação. Os estudantes reclamaram, alegando que o conteúdo da prova não foi ensinado por causa da suspensão das atividades acadêmicas na universidade desde o dia 10 de maio, quando começaram as paralisações.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, dois alunos aparecem na porta da sala aula, discutindo com o professor, que insistia em aplicar a prova e entrar na classe. O docente não aceitou o argumento dos alunos e, segundo testemunhas, ameaçou os alunos e cometeu injúrias sexistas e racistas.

A aluna de Ciências Sociais, Carol Bononi, que estava no momento da discussão, reclamou da agressividade do professor ao pegar o celular da mão de uma estudante que estava fazendo a gravação do vídeo. “Eu tentei separar ele, quando partiu pra cima da colega que estava gravando, acabou machucando minha mão e meu braço está cheio de hematomas e escoriações”. Carol afirma que Kemp utilizou palavras discriminatórias e empurrou os alunos.

De acordo com a advogada do diretório central dos estudantes (DCI), Cristiane Anizeti, os alunos fizeram exame no Instituto Médico-Legal e prestaram queixa na delegacia de polícia em Campinas e na Delegacia de Defesa da Mulher já que o caso foi registrado como lesão corporal contra duas alunas.

Segundo a advogada, foi pedido à Unicamp que abra sindicância para apurar os excessos de professores, funcionários e alunos faça uma revisão do calendário geral de aulas, após a paralisação que suspendeu os conteúdos que deveriam ser aplicados em sala. “A Unicamp se torna corresponsável com estes conflitos”, diz Cristiane.

A assessoria da Unicamp informou em nota que tomou conhecimento do vídeo por meio das redes sociais e aguarda a formalização de denúncia para tomar as medidas necessárias. Ainda em nota, informou sobre uma reunião que acontecerá na tarde desta quarta, 13, entre representantes da reitoria e do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp (STU), para tratar das reivindicações dos funcionários.

Procurado, o professor Kemp não atendeu as ligações da reportagem.