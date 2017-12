Brasileiros ganham quatro medalhas em torneio de matemática

Quatro estudantes brasileiros conquistaram 3 medalhas de ouro e uma de prata na 6ª Competição Ibero-americana interuniversitária de Matemática (CIIM). O evento se encerrou hoje, na cidade de San José, na Costa Rica. Eles disputaram os prêmios com outros estudantes dos países Colômbia, Costa Rica, Guatemala, México e Equador, em um total de 53 competidores.

Davi Lopes Alves de Medeiros, de Fortaleza (CE), terminou a competição com a primeira colocação na classificação individual, conquistando o ouro com um total de 39 pontos (de no máximo 60). André Macieira Braga Costa, de Belo Horizonte (MG) e Henrique Gasparini Fiúza do Nascimento, de Brasília (DF), também conquistaram medalhas de ouro com 32 pontos cada um, enquanto Rafael Kazuhiro Miyazaki, de São Paulo (SP), garantiu a medalha de prata com 31 pontos.

A competição, criada em 2009, é realizada anualmente com o apoio de Sociedades de Matemática, universidades e centros de pesquisa. O evento tem como objetivos incentivar o estudo da matemática e a excelência acadêmica na comunidade universitária ibero-americana.

A participação brasileira na competição é organizada pela Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), programa que visa a melhoria do ensino e descoberta de talentos para a pesquisa em Matemática nas modalidades de ensino fundamental, médio e universitário nas escolas e universidades públicas e privadas do País.