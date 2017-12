Brasil tem só 4 universidades no top 100 de países emergentes

Somente quatro instituições brasileiras estão no ranking das 100 melhores universidades de países emergentes em levantamento inédito feito pela revista Times Higher Education (THE), uma das principais referências em medição da qualidade do ensino superior. A Universidade de São Paulo (USP) é a instituição do Brasil mais bem colocada na lista, em 11.º lugar.

Outras duas paulistas aparecem no ranking: a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em 24.ª, e a Universidade Estadual Paulista (Unesp), em 87.ª. A outra brasileira na lista é a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 60.ª O levantamento, feito em 22 países, considera critérios como produção acadêmica, impacto de artigos científicos e presença internacional da universidade.

O continente asiático concentra 70% das instituições da lista. A China tem 23 representantes no Top 100, seguida de Taiwan, com 21, e Índia, com 10. De acordo com a THE, a China se consolida como uma potência na educação superior, que colocou a pesquisa e o ensino universitário como eixos de seu desenvolvimento econômico.

A América Latina teve participação tímida, com apenas nove universidades, o mesmo número que a África. Além das quatro brasileiras, faculdades de México (2), Chile (2) e Colômbia (1) estão listadas no ranking. Entre as principais economias emergentes, também são citadas a África do Sul (5) e a Rússia (2).

Lista global. Em outubro as universidades brasileiras tiveram mau desempenho no ranking mundial de universidades organizado pela Times Higher Education. A USP, única do País entre as 200 melhores, saltou de 158º lugar em 2012 para o grupo de 226º a 250º neste ano. Já a Unicamp passou da faixa de 251º a 275º no ano passado para 301º a 350º.

Ranking dos emergentes

1 - Peking University - China

2 - Tsinghua University - China

3 - University of Cape Town - África do Sul

4 - National Taiwan University -Taiwan

5 - Boğaziçi University -Turquia

6 - University of Science and Technology of China - China

7 - Istanbul Technical University - Turquia

8 - Fudan University - China

9 -Middle East Technical University -Turquia

10 -Lomonosov Moscow State University - Rússia

11 - Universidade de São Paulo (USP) - Brasil

12 - Bilkent University -Turquia

13 - Panjab University - Índia

13 - Renmin University of China - China

15 - University of Witwatersrand - África do Sul

16 - National Chiao Tung University -Taiwan

17 - University of the Andes - Colômbia

18 - Nanjing University - China

19 - National Tsing Hua University - Taiwan

20 - Koç University - Turquia

21 - Stellenbosch University - África do Sul

22 - Zhejiang University - China

23 - University of Warsaw - Polônia

24 - State University of Campinas - Brasil

25 - National Cheng Kung University -Taiwan

26 - National Sun Yat-Sen University - Taiwan

27 - Shanghai Jiao Tong University - China

28 -Wuhan University of Technology - China

29 - King Mongkut's University of Technology, Thonburi -Tailândia

30 - Indian Institute of Technology, Kharagpur - India

31 - Charles University in Prague - República Tcheca

31 - National Taiwan University of Science and Technology - Taiwan

33 - National Central University -Taiwan

34 - Indian Institute of Technology, Kanpur - Índia

35 -Sun Yat-sen University - China

36 - China Medical University, Taiwan - Taiwan

37 - Indian Institute of Technology, Delhi - Índia

37 - Indian Institute of Technology, Roorkee - Índia

39 - Tianjin University - China

40 - Wuhan University - China

41 - Jagiellonian University - Polônia

42 - East China Normal University - China

43 - Harbin Institute of Technology - China

44 - National Taiwan Normal University -Taiwan

45 - University of KwaZulu Natal - África do Sul

46 - Indian Institute of Technology, Guwahati - Índia

47 - Indian Institute of Technology, Madras - Índia

47 - Jadavpur University - Índia

49 - Dalian University of Technology - China

50 - Aligarh Muslim University - Índia

51 - Hunan University - China

52 - Mahidol University - Tailândia

53 - Asia University - Taiwan

53 - Masaryk University - República Tcheca

55 - Pontifical Catholic University of Chile - Chile

55 - Tongji University - China

57 - Jawaharlal Nehru University - Índia

58 - Yuan Ze University - Taiwan

59 - National Autonomous University of Mexico - México

60 - University of Debrecen - Hungria

60 - Federal University of Rio de Janeiro - Brasil

60 - Semmelweis University - Hungria

60 - National Yang-Ming University - Taiwan

64 - Warsaw University of Technology - Polônia

65 - Xi'an Jiaotong University - China

66 - Chung Yuan Christian University - Taiwan

67 - St Petersburg State University - Rússia

68 - Huazhong University of Science and Technology - China

69 - National Chung Hsing University - Taiwan

70 - China Agricultural University - China

71 - Taipei Medical University - Taiwan

71 - National Taiwan Ocean University - Taiwan

73 - Chang Gung University - Taiwan

73 - Istanbul University - Turquia

75 - National Taipei University of Technology - Taiwan

76 - United Arab Emirates University - Emirados Árabes Unidos

77 - National University of Malaysia - Malásia

78 - University of Pretoria - África do Sul

79 - American University of Sharjah - Emirados Árabes Unidos

80 - National Chung Cheng University - Taiwan

80 - Hacettepe University - Turquia

82 - Chiang Mai University - Tailândia

83 - University of Cadi Ayyad - Marrocos

84 - Brno University of Technology - República Tcheca

85 - Chulalongkorn University - Tailândia

86 - University of Chile - Chile

87 - Unesp, São Paulo State University - Brasil

88 - Shanghai University - China

89 - Prince of Songkla University - Tailândia

90 - Feng Chia University - Taiwan

90 - Sichuan University - China

92 - National Chengchi University - Taiwan

93 - Alexandria University - Egito

93 - University of Szeged - Hungria

95 - Cairo University - Egito

95 - Putra University, Malaysia - Malásia

97 - Mansoura University - Egito

98 - Northwestern Polytechnical University - China

99 - Monterrey Institute of Technology - México

100 - University of Łódź - Polônia