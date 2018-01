Brasil tem 64 entre as 200 melhores universidades da América Latina

O Brasil lidera o ranking do QS das melhores universidades da América Latina. "Como nos demais países dos Brics, o ensino superior funciona como um motor que ajuda o Brasil a cumprir seu enorme potencial de crecimento econômico. As matrículas triplicaram durante a última década," atesta Danny Byrne, editor do site. "O ranking QS demonstra como o Brasil tem priorizado a pesquisa. Surpreendentemente, 8 em cada 10 dos melhores trabalhos acadêmicos publicados são brasileiros, que além disso apresenta uma proporção de 90% de acadêmicos com doutorado".

Os resultados refletem os novos dados publicados em setembro de 2011 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que reúne 34 países, a maioria deles desenvolvidos, segundo os quais a proporção do PIB investido em educação cresceu mais no Brasil do que em qualquer outro país da entidade no período de 2000 a 2008. Como os mercados de trabalho de pós-graduados em nações do G7, grupo dos sete países mais ricos do mundo, ameaçam a estagnar, o relatório também mostra que a diferença de salários entre graduados e não-graduados brasileiros é maior do que em outras nações da OCDE.

Confira o ranking completo:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ranking | Nome | País|Tamanho|Foco|Objetivo|Idade|Nota