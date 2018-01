Brasil será sede da RoboCup, Copa do Mundo de robótica

A proposta brasileira para sediar a RoboCup 2014, a copa do mundo de robótica foi aprovada pela RoboCup Federation. O evento ocorrerá em julho de 2014, logo após a Copa do Mundo de futebol, em João Pessoa (PB).

João Pessoa concorreu com Fortaleza e outras cidades asiáticas. O congresso e a copa vão levar à Paraíba 4 mil pessoas entre cientistas e comunidade acadêmica de todo o mundo e se tornará o maior evento internacional já realizado no Estado.

O professor de robótica da Unesp Alexandre da Silva Simões destacou a importância do evento que, assim como a Copa do Mundo, deixará o Brasil em evidência durante os meses de junho e julho de 2014. “É a primeira vez que o Brasil será sede de um dos maiores encontros de tecnologia do mundo, particularmente conhecido pela plataforma do Futebol de Robôs, motivo de seu forte vínculo com a Copa do Mundo de futebol.”

A competição é apoiada pelo Ministério do Esporte, governo da Paraíba e prefeitura de João Pessoa, além do Convention Bureau daquela cidade. A aprovação foi possível graças a uma parceria entre professores de robótica de diversas universidades brasileiras, como Unesp, FEI, UFRN,Ufes, UFSJ, UFCG e Uneb, e apoiada por mais de 60 pesquisadores da Sociedade Brasileira de Automática (SBA) e da Sociedade Brasileira de Computação (SBC).