Brasil República é o tema mais cobrado no Enem

Um levantamento feito pelo portal Universia Brasil apontou que o tema Brasil República é o mais cobrado nas provas de história do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O resultado foi dado com base na análise das últimas 13 edições da avaliação, realizada desde 1998. A Era Vargas é o segundo assunto mais frequente, seguido de perto por Brasil Colônia e Segunda Guerra Mundial.

Ainda de acordo com a pesquisa, Idade Média, Escravidão e Militarismo no Brasil aparecem empatados na quarta colocação. Revolução Industrial, Guerra Fria e Liberalismo fecham a lista de temas mais cobrados no Enem.

Para o professor de história Célio Tasinafo, que auxiliou a equipe da Universia na pesquisa, o estudante não precisa se preocupar em decorar o assunto Brasil República. “Basta saber o impacto das ações de cada presidente e os processos econômicos e sociais de cada época”, diz.

Segundo Maria Lúcia Zanutto, integrante da equipe de conteúdo do portal, é importante que o aluno esteja atento à leitura das questões, pois, às vezes, a resposta está dentro da própria pergunta. Além disso, o estudante deve saber interpretar e relacionar diferentes assuntos. "A ideia é compreender o conteúdo e saber associá-lo a outros momentos da história, como, por exemplo, a Segunda Guerra e o aparecimento de regimes totalitários."

Fonte: http://noticias.universia.com.br/tag/enem-2012/