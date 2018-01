Brasil oferece programas de MBA para estrangeiros

No mestrado em Administração Global Partners MBA, uma parceria do Coppead com o Robinson College of Business (EUA) e o IAE/Sorbonne (França), os estudantes fazem módulos sobre quatro países: Brasil, EUA, França e China.

A Fundação Instituto de Administração (FIA), que abriu seu primeiro MBA há 18 anos, lançou em 2009 um curso para estrangeiros, em inglês. Este ano, a turma reuniu mais de 20 alunos. "Em geral são europeus e americanos interessados em se sintonizar com a realidade local", diz Adalberto Fischmanm, diretor educacional.

Mas também os brasileiros que optam por institutos do País podem ter uma experiência internacional. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) mantém parcerias com instituições como Ohio University, Columbia Business School e IMD (Suíça) para oferecer a oportunidade de um intercâmbio aos alunos. "A vivência no exterior enriquece a bagagem cultural de um profissional", disse Ricardo Spinelli, do diretor do FGV Management. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Melhores MBAs

1.° - University of Pennsylvania, EUA

1.° - London Business School, Reino Unido

3.° - Harvard Business School, EUA

4.°- Columbia Business School, EUA

5.°- Insead, França e Cingapura

6.° - Stanford University GSB, EUA

7.° - IE Business School, Espanha

8.° - CEIBS, China

9.°- MIT Sloan School of Management, EUA

10.°- New York University, EUA

92.°- Coppead, Brasil

Fonte: Ranking Financial Times 2009