Brasil ganha centro de estudos sobre educação em parceria com Stanford A Fundação Lemann divulgou nesta sexta-feira, 19, a criação de um novo centro de estudos dedicado à educação brasileira na Universidade Stanford: o Lemann Center for Educational Entrepreneurship and Innovation in Brazil. O centro vai oferecer bolsas de pós-graduação para pesquisadores brasileiros, apoiar a formação de professores no país e se dedicar a pesquisar políticas educacionais e inovações para o Brasil.