Bolsistas do ProUni poderão estudar em universidade na Espanha

Bolsistas do Programa Universidade para Todos (ProUni) poderão estudar na Universidade de Salamanca, na Espanha. O acordo que cria o programa de estudos superiores será assinado nesta terça-feira, 26, entre a instituição e o Ministério da Educação (MEC). Veja também: BB passa a oferecer financiamento estudantil pelo Fies Os estudantes vão ocupar vagas de graduação na universidade espanhola e receber auxílio financeiro para que possam permanecer naquele país até que se formem. Segundo o MEC, a seleção dos bolsistas seguirá os critérios atuais do ProUni. Ou seja, os alunos deverão ter cursado todo o ensino médio em escola pública e precisam ser de famílias de baixa renda. O número de vagas e cursos oferecidos ainda não está definido. Uma comissão formada por representantes dos países será responsável pela regulamentação do programa. O acordo terá validade de quatro anos e faz parte do tratado geral de cooperação firmado entre Brasil e Espanha em 1992.