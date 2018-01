Bolsistas do Ciência sem Fronteiras poderão estagiar na Hyundai

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) assinaram um pré-acordo com a Hyundai para que a montadora sul-coreana patrocine bolsistas de graduação (tipo sanduíche) e estagiários selecionados no Programa Ciência sem Fronteiras (CsF) para uma temporada de um ano no exterior.

Conforme o protocolo, a Hyundai vai contribuir com até US$ 500 mil anuais para que alunos brasileiros das áreas de tecnologia possam estudar em cinco universidades sul-coreanas (em cursos em inglês) já conveniadas com a Capes e o CNPq e estagiar no centro de desenvolvimento e pesquisa da companhia na cidade de Namyang, próxima à capital, Seul. No centro de P&D da empresa trabalham 8 mil engenheiros. Duzentos brasileiros se inscreveram no segundo edital do CsF (encerrado esta semana) para estudar na Coreia do Sul.

Para o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antonio Raupp, “o programa tem de estimular parcerias com empresas que têm experiência em inovação” e a “Coreia é um grande exemplo de como colocar o desenvolvimento no centro dos objetivos do país”.

Mesma opinião tem o ministro da Educação, Aloizio Mercadante. Ele lembrou que a Coreia era mais pobre que o Brasil depois da 2.ª Guerra Mundial e se tornou uma economia extremamente competitiva graças aos investimentos em educação e a inovação tecnológica resultante. “É um país que é uma referencia obrigatória para nós e deu um salto fantástico”, disse. Ele destacou que 82% dos coreanos têm curso superior e a elite dos formados torna-se professor.

O acordo terá validade de cinco anos. Os detalhes da cooperação serão finalizados nos próximos dias. No dia 8 de maio, em Brasília, Dilma Rousseff concederá audiência ao presidente da Hyundai Motor Brasil, Chang Kyun Han. Além do CsF, a reunião deve tratar da instalação da primeira fábrica da companhia no Brasil (com 2 mil empregados), a ser inaugurada em novembro em Piracicaba (SP).