Bolsas de pós-graduação terão reajuste de 10%

O Ministério da Educação (MEC) divulgou na tarde desta quinta-feira, 28, um reajuste de 10% nas bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado ofertadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O pagamento com os novos valores será feito a partir de maio.

A partir da próxima segunda-feira, 1.º de abril, a bolsa de mestrado passará de R$ 1.350 para R$ 1.500, a de doutorado, de R$ 2.000 para R$ 2.200, e a de pós-doutorado será reajustada de R$ 3.700 para R$ 4.100. Este é o segundo reajuste em menos de um ano. Em maio de 2012, o governo federal também concedeu um reajuste de 10% para mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos e alunos de iniciação científica.

Em nota divulgada pelo MEC, o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, afirma que o novo reajuste faz parte da política para aumento do número de mestres e doutores na educação superior.

Antes do reajuste do ano passado, o último reajuste de bolsas de pós-graduação no País havia sido em junho de 2008, quando as de mestrado passaram de R$ 940 para R$ 1,2 mil e as de doutorado de R$ 1,3 mil para R$ 1,8 mil.