Bolsas da Capes são reajustadas

Foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, 11, o reajuste nas mensalidades de bolsas de estudos pagas pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) no País. Os valores estavam congelados havia quatro anos.

Agora, os bolsistas receberão: R$ 400 para iniciação científica; R$ 1.350 no nível de mestrado; R$ 2 mil no nível de doutorado; e R$ 3.700 no nível de pós-doutorado.

Segundo a Capes, em 2011, mais de 72 mil estudantes eram beneficiados com as bolsas.