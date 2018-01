BMF&Bovespa lança programa de educação financeira para crianças

Um porco formado em Economia em Harvard é um dos aliados da BM&FBovespa em seu mais novo projeto de educação finananceira, o Turma da bolsa. Entre os alunos, nada de engravatados. O público-alvo são crianças de 7 a 10 anos.

Jogos, vídeos, fábulas e quadrinhos compõe o portal turmadabolsa.com.br, lançado nesta quinta-feira na sede da bolsa, no centro de São Paulo. No caça-palavras, por exemplo, termos comuns ao mundo das finanças, como débitos, cédula e cash, estão nos desafios para as crianças. As crianças ainda têm que administrar sua quantia de moedas virtuais, chamadas pererês.

A estudante Luana Salgado, de 11 anos, aprovou. "Quanto mais a gente brinca, mais aprende", disse ela, que é aluna do espaço educativo culutral da BM&FBovespa em Paraisópolis, zona sul da cidade. A colega Geisielly Oliveira, de 12 anos, confessou que não gosta muito de matemática, mas já sabe da importância. "Tem que aprender matemática para mexer com dinheiro." Ao lado Porco, a turma conta com outros cinco personagens. Um deles, o Magro, tem 28 anos e é formado em Assistência ao Porco pela fictícia Escola Ténica de Magrópolis. Porco e Magro formam a dupla protagonista dos principais vídeos do projeto.

Popularização

O objetivo é estimular, o mais cedo possível, o aprendizado de conceitos básicos de educação financeira. "Educação representa sustentabilidade, nada melhor que começar com as crianças", disse o diretor presidente da bolsa, Edemir Pinto. Com uma série de programas de popularização como esse, a BM&F Bovespa espera, em 5 anos, dobrar o tamanho de pessoas que investem em ações. "Para o público, a bolsa ainda é uma caixa-preta".

O conteúdo do site e os vídeos foram produzidos com a consultoria de duas especialistas em público infantil, Bia Rosenberg e Cláudia Dalla Verde, colaboradoras de programas de sucesso como Mundo da Lua e Castelo Rá-Tim-Bum. No portal ainda há sessões com artigos e dicas da especialista em educação financeira, Cássia D´Aquino. Para os educadores, planos de aulas completos.

A partir de maio, a Turma da Bolsa vai também para a TV. O primeiro episódio da dupla O Porco e o Magro vai ao ar no dia 3, no canal Futura. A programação será exibidada diariamente.

A iniciativa é uma parceria da BM&FBovespa com a Fundação Roberto Marinho. No segundo semestre, será lançado um game show para o público jovem sobre educação financeira.