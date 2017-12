Blogueiro de malas prontas

Carioca de 31 anos, o consultor de empresas Pedro Campos está de malas prontas, mais uma vez. Embarca na sexta-feira com a mulher e duas filhas para Madri para fazer o International MBA no IE Business School, 7º colocado no ranking do setor feito pelo jornal inglês Financial Times. Vai combinar os estudos com uma atividade nova: a de blogueiro do Estadão.edu. Gerente de Consultoria da 360°Assessoria de Resultados e Participações, formado em Contabilidade na USP, Pedro passou por grifes internacionais da consultoria, como Deloitte, Ernst&Young e a espanhola Globalpraxis. Morou na Argentina, Peru, Canadá, Turquia e Índia e planeja ficar na Espanha até julho de 2011. "Quero criar um ambiente de discussão sobre educação profissional e o papel da internet no ensino e nos negócios", diz. "A ideia é construir uma parceria com quem participar do blog. Discutir estratégias, modelos de negócio e plataformas de e-commerce." Leia o blog: http://blogs.estadao.com.br/abc/