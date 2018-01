Biblioteca virtual tem obras de principais editoras do País

A empresa de telefonia Vivo/Telefônica tornou disponível gratuitamente para os seus novos clientes neste mês de agosto a bliblioteca digital Nuvem de Livros, com conteúdo adapatado para tablets e smartphones. A iniciativa faz parte da promoção 'Volta às aulas' e prevê 60 dias grátis para quem adquirir do serviço para quem adquirir alguns dos pacotes de internet da operadora.

A biblioteca tem obras literárias nacionais e internacionais, além de enciclopédias e audiobooks.

O conteúdo pode ser acessado mediante uma assinatura semanal . A plataforma também possui um espaço para professores com cursos e palestras on-line.

Para se cadastrar o cliente deve acessar o site www.nuvemdelivros.com.br ou enviar torpedo SMS com a palavra "Nuvem" para o número 1515 e confirmar a assinatura com a senha recebida. O aplicativo também está disponível pela loja de serviços da operadora e pela Google Play.

Criada em parceria com a Gol Mobile, a biblioteca foi a primeira solução de e-books e m-books lançada por uma operadora do Brasil e está à disposição desde outubro do ano passado. Há obras das principais editoras do País, como Moderna, Nova Fronteira, Melhoramentos, Garamond, Ediouro, Fundação Roberto Marinho, Instituto Tomie Ohtake, Canal Futura, Barsa Planeta, SESI, entre outros importantes provedores e produtores de conteúdo.